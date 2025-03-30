Существует несколько способов остаться президентом США на третий срок - Трамп
20:45 30.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп заявил телеканалу NBC News, что он «не шутит», когда говорит о своем возможном переизбрании на третий президентский срок.
Согласно принятой в 1951 году 22-й поправке к конституции, одно и то же лицо может быть избрано главой государства не более двух раз. «Я не шучу. Об этом еще пока слишком рано думать», — приводит телеканал ответ Трампа на вопрос о возможном переизбрании.
Трамп отметил, что «существует несколько способов» остаться во главе американской администрации на третий срок, и подтвердил, что одним из таких способов было бы избрание вице-президента Джей Ди Вэнса на высший государственный пост, после чего тот передал бы свои полномочия Трампу.
«Много людей хотят, чтобы я это сделал. Однако я им говорю, что у нас еще впереди долгий путь, мы находимся на ранней стадии работы администрации», — приводит телеканал слова американского лидера.
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