Госзаймы в еврозоне станут дороже из-за роста оборонных расходов в Германии — FT

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Резкий рост оборонных расходов в Германии усложнит для стран еврозоны получение государственных займов, что может негативно сказаться на их усилиях по увеличению финансирования военных бюджетов. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

Парламент Германии в марте принял поправки в конституцию, которые позволят правительству увеличить расходы на оборону. Кроме того, был принят закон о создании инвестиционного фонда в 500 млрд евро для финансирования инфраструктурных проектов.

В результате доходность 10-летних облигаций федерального займа Германии выросла почти до 3%, впервые с 2023 года. Поскольку германские долговые инструменты являются ориентиром для остальных стран еврозоны, возросла стоимость кредитов для других стран сообщества.

«Рост доходности [облигаций] может снизить бюджетные возможности для увеличения расходов на оборону за пределами Германии», — сказал эксперт хедж-фонда Point72 Сёрен Радде. По его словам, сложнее всех придется правительствам Франции и Италии — в первой доходность облигаций уже выросла до десятилетнего максимума в более чем 3,6%, во второй она почти превысила 4%.

Прогноз Point72 показывает, что при увеличении расходов на оборону и параллельном росте доходности облигаций госдолг Италии и Франции к 2030 году вырастет до уровня в 153% и 140% от ВВП, соответственно, с нынешних 140% и 115%. Негативного сценария можно будет избежать путем сокращения части расходов, увеличения налогов или за счет экономического роста, который может спровоцировать активизация оборонного сектора в Германии.