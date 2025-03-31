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Мурашко поддержал идею увеличения возраст молодежи до 44 лет

12:05 31.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко охарактеризовал увеличение Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) возраста молодежи до 44 лет как рациональное и поддержал его внедрение.

Согласно обновленной классификации возрастных групп ВОЗ, молодежью признаются люди в возрасте от 18 до 44 лет, при этом людьми среднего возраста будут считаться лица от 45 до 59 лет.

«Это предложение вполне рациональное, и многие страны уже сегодня внедрили у себя, поэтому поддерживаем», — ответил Мурашко на вопрос об отношении к нововведению ВОЗ.

Согласно федеральному закону «О молодежной политике в Российской Федерации», молодежью считается социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно.

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