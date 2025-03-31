Ледокол «Евпатий Коловрат» вызволил шесть судов, застрявших во льдах у побережья Камчатки
12:32 31.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ледокол «Евпатий Коловрат» вызволил из ледового плена шесть судов, зажатых 10 дней во льдах у побережья Камчатки. Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.
«Ледокол „Евпатий Коловрат“ Тихоокеанского флота оказал помощь гражданским судам, которые в течение 10 дней были зажаты во льдах в акватории Камчатского залива. В ледовом плену вблизи порта Усть-Камчатск оказалось шесть судов. Это морские самоходные баржи, два грузовых самоходных плашкоута и одно грузовое судно. Расстояние от края ледяного поля от берега составляет около 13 км», — сказали в пресс-службе.
Там уточнили, что спасательная операция завершена. Ранее администрация Камчатского края обратилась к командующему Тихоокеанским флотом адмиралу Виктору Лиине с просьбой об оказании помощи застрявшим во льду судам.
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