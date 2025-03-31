При распылении баллончика в пермской школе пострадали 15 детей

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

15 детей пострадали в результате распыления перцового баллончика в школе в городе Березники Пермского края, шестерых из них госпитализировали. Об этом сообщил депутат Госдумы от региона, член комитета по информполитике Антон Немкин.

Ранее в правоохранительных органах сообщили ТАСС, что из-за инцидента в школе № 17 медицинская помощь понадобилась 13 детям.

«Из-за инцидента эвакуированы 420 школьников, сейчас большинство уже отпустили по домам. При этом 15 оказали медицинскую помощь, из них шестеро детей увезли в [Краевую] больницу имени [Е. А.] Вагнера для дополнительного обследования», — написал Немкин в своем телеграм-канале.