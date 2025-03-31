Ле Пен приговорена к лишению свободы на 4 года и поражению в избирательных правах на 5 лет

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен приговорена к лишению свободы на четыре года и немедленному поражению в избирательных правах на пять лет. Соответствующее решение принял парижский суд по делу о парламентских ассистентах.

В соответствии с судебным решением, Ле Пен два года из четырех должна будет носить электронный браслет. Она также обязана выплатить штраф в размере 100 тыс. евро.

По мнению телеканала BFMTV, в связи с немедленным поражением в избирательных правах Ле Пен не сможет баллотироваться на выборах президента Франции в 2027 году.