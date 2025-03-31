Израиль выстроит заграждения на границе с Иорданией

21:20 Источник: Интерфакс

Израильские власти приступят к возведению новых барьеров на границе с Иорданией в июне, на строительство, как ожидается, уйдет три года, сообщает в понедельник The Times of Israel.

Заграждения должны начинаться на юге Голанских высот и протянуться до аэропорта "Тимна" им. Илана и Асафа Рамонов севернее Эйлата. Участок границы между аэропортом и Эйлатом власти укрепили в 2010-е годы, наряду с границей с Египтом и сектором Газа.

Стоимость проекта составит $1,4 млрд. Израиль хочет построить ограждение как можно ближе к границе с Иорданий, возвести дозорные вышки.

Ynet тогда напоминал, что за последние пять лет контрабандистам удалось перевезти через эту границу на Западный берег реки Иордан тысячи единиц оружия - от пистолетов до самодельных взрывных устройств. Израильским военным удалось предотвратить сотни попыток контрабанды оружия, но многие - нет.