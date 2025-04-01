Дети мигрантов перед приемом в школы будут проходить тестирование на знание русского языка

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дети мигрантов перед приемом в российские школы должны будут пройти тестирование, подтверждающее необходимый для освоения образовательных программ уровень владения русским языком. Закон, который запрещает зачислять в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком, вступает в силу с 1 апреля.

Министерством просвещения РФ были утверждены приказы, регламентирующие прохождение тестирования. Так, оно будет проводиться в устной и письменной формах, за исключением поступающих в первые классы — для них будет проводиться только устное тестирование. Работа будет проходить в общеобразовательных организациях, где организуется пункт прохождения тестирования. Вся процедура должна быть зафиксирована на видео, устные ответы ребенка должны быть зафиксированы с помощью средств аудиозаписи. При проведении тестирования запрещается повторно давать тот же вариант диагностических материалов ранее не прошедшим тестирование. Ранее в пресс-службе Рособрнадзора сообщали ТАСС, что сами диагностические материалы для проведения тестирования не позднее 1 апреля направят в региональные органы управления образованием.

В случае успешного прохождения тестирования ребенок будет зачислен в школу, а в случае неуспешного ему будет предложено пройти дополнительное обучение русскому языку. Повторно пройти тестирование можно будет не ранее чем через три месяца. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов в конце ноября 2024 года сообщал, что в России планируется создать центры по изучению русского языка, где смогут обучаться дети мигрантов, предположительно, это займет два — три года.