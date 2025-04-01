Трамп заявил, что пока серьезно не рассматривал возможность баллотироваться на третий срок

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп пока серьезно не рассматривал возможность выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства на третий срок. Об этом он заявил во время общения с журналистами пресс-пула Белого дома.

«Я никогда не изучал этот вопрос. Говорят, что есть способ это сделать, но я об этом не знаю», — ответил он на соответствующий вопрос.