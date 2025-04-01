В Литве не собираются закрывать русские школы — министр

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Литва не намерена закрывать русские школы, поскольку страна в соответствии с конституцией и законами должна предоставлять гражданам возможность учиться на родном языке. Об этом в интервью порталу национального гостелерадио LRT заявила министр образования, науки и спорта балтийской республики Раминта Поповене.

«Положение русских школ регламентируется конституцией и законом об образовании. В них совершенно ясно указано, что мы должны предоставить нашим гражданам возможность учиться на родном языке с акцентом на важность изучения государственного [литовского] языка», — сказала она.

На вопрос о том, не пойдет ли Литва путем, который избрали в Латвии и Эстонии, отказавшись от школ с преподаванием на русском языке, министр ответила отрицательно. «Пока мы руководствуемся тем, как это регламентировано в правовых актах», — утверждает Поповене.