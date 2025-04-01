В Литве не собираются закрывать русские школы — министр
11:32 01.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Литва не намерена закрывать русские школы, поскольку страна в соответствии с конституцией и законами должна предоставлять гражданам возможность учиться на родном языке. Об этом в интервью порталу национального гостелерадио LRT заявила министр образования, науки и спорта балтийской республики Раминта Поповене.
«Положение русских школ регламентируется конституцией и законом об образовании. В них совершенно ясно указано, что мы должны предоставить нашим гражданам возможность учиться на родном языке с акцентом на важность изучения государственного [литовского] языка», — сказала она.
На вопрос о том, не пойдет ли Литва путем, который избрали в Латвии и Эстонии, отказавшись от школ с преподаванием на русском языке, министр ответила отрицательно. «Пока мы руководствуемся тем, как это регламентировано в правовых актах», — утверждает Поповене.
НОВОСТИ
- 13:00 01.04.2025
- Киев продолжает в одностороннем порядке бить по энергообъектам РФ
- 12:32 01.04.2025
- Финляндия должна «морально подготовиться» к восстановлению отношений с РФ — Стубб
- 12:20 01.04.2025
- Еврокомиссия намерена вести с США переговоры о тарифах с позиции силы
- 12:05 01.04.2025
- Более 2 тыс. домов были повреждены при атаке БПЛА в Энгельсе 20 марта
- 12:00 01.04.2025
- В Кемеровской области ввели выплату в 100 тыс. рублей для беременных школьниц
- 11:20 01.04.2025
- Институт мира США намеренно удалил данные, чтобы скрыть преступления — Маск
- 11:05 01.04.2025
- В курском приграничье ВСУ бросили сотни тел сослуживцев
- 11:00 01.04.2025
- Трамп заявил, что США ведут консультации с КНДР и допустил контакты с Ким Чен Ыном
- 10:32 01.04.2025
- В России в 2024 году штрафы по камерам за нарушения ПДД составили более 149 млрд рублей
- 10:20 01.04.2025
- Водителей, получивших гражданство РФ и не поменявших иностранные права, начнут штрафовать
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать