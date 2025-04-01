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НОВОСТИ

Киев продолжает в одностороннем порядке бить по энергообъектам РФ

13:00 01.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киевский режим продолжает ежедневно в одностороннем порядке наносить удары по энергообъектам России, несмотря на публичные заявления о поддержке российско-американских договоренностей о прекращении таких атак. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Вне зависимости от своих публичных заявлений о поддержке российско-американских договоренностей по поэтапному урегулированию конфликта на Украине, киевский режим продолжает ежедневно в одностороннем порядке наносить удары по энергообъектам России», — сообщили в российском военном ведомстве.

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