Киев продолжает в одностороннем порядке бить по энергообъектам РФ

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киевский режим продолжает ежедневно в одностороннем порядке наносить удары по энергообъектам России, несмотря на публичные заявления о поддержке российско-американских договоренностей о прекращении таких атак. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Вне зависимости от своих публичных заявлений о поддержке российско-американских договоренностей по поэтапному урегулированию конфликта на Украине, киевский режим продолжает ежедневно в одностороннем порядке наносить удары по энергообъектам России», — сообщили в российском военном ведомстве.