Глава МИД Китая Ван И был принят президентом России и повел переговоры с главой МИД РФ
20:30 01.04.2025 Источник: Интерфакс
Главы МИД РФ и КНР Сергей Лавров и Ван И в ходе переговоров в Москве во вторник обсудили украинский конфликт, Иран, безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
"Стороны обменялись мнениями относительно перспектив урегулирования украинского кризиса. Подчеркнута необходимость устранения первопричин конфликта как базы выхода на прочные мирные договоренности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
Ван И был принят президентом РФ Владимиром Путиным. "Российский лидер приветствовал визит Ван И в Россию, дал высокую оценку состоянию российско-китайских отношений, продолжающих динамично развиваться в условиях повышенной турбулентности, обозначил готовность к дальнейшему наращиванию всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия с КНР", - добавили на Смоленской площади.
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