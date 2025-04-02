Израиль расширяет зону операции в секторе Газа
09:32 02.04.2025 Источник: Интерфакс
Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о расширении операций Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа, пишет The Times of Israel.
Кац заявил, что целью является зачистка ряда районов "от террористов и их инфраструктуры, захват обширной территории, которая будет добавлена к зонам безопасности государства Израиль", говорится в сообщении.
Он также призвал жителей сектора "выступить сейчас, чтобы свергнуть ХАМАС и вернуть всех заложников".
Между тем, The Times of Israel со ссылкой на палестинцев также сообщила, что израильские сухопутные силы начали действовать в некоторых частях города Рафах на юге анклава.
В минувший понедельник ЦАХАЛ предупредил жителей Рафаха и близлежащих районов о необходимости покинуть эту зону, рекомендовав перебраться в палаточные лагеря в прибрежной гуманитарной зоне Муваси.
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