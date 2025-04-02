В 2024 году у чиновников изъяли коррупционное имущество на 500 млрд рублей — Краснов
11:32 02.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Прокуроры в 2024 году через суды взыскали у чиновников имущество на 500 млрд рублей, которое было приобретено на неподтвержденные доходы. Об этом сообщил генпрокурор России Игорь Краснов, выступая с ежегодным докладом в Совете Федерации.
«В каждом случае несоответствия расходов чиновников их доходам, а также владения имуществом, приобретенным на средства из сомнительных источников, прокуроры в судебном порядке истребовали их в пользу государства. Общий объем взысканных средств превысил полтриллиона рублей», — сказал он. «Такие вот богатые у нас некоторые чиновники», — добавил он.
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