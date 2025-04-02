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НОВОСТИ

ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 150 военных и 2 пункта управления БПЛА

13:20 02.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские войска за минувшие сутки потеряли свыше 150 военнослужащих, а также два пункта управления беспилотниками на курском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, уничтожены 8 автомобилей и 2 пункта управления БПЛА», — говорится в сообщении ведомства.

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