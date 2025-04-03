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США запретили своим госслужащим в Китае вступать в романтические отношения с гражданами КНР — AP

11:20 03.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство США запретило работающим в Китае американским госслужащим и членам их семей вступать в романтические отношения с гражданами КНР. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

По его информации, летом 2024 года была принята политика, запрещающая американскому персоналу «романтические и сексуальные отношения» с китайскими гражданами, работающими охранниками и другим вспомогательным персоналом в посольстве и пяти консульствах США в Китае. Однако в январе, за несколько дней до вступления в должность президента США Дональда Трампа, покинувший пост посла США в КНР Николас Бернс ввел полный запрет на подобные отношения с любым гражданином Китая.

Исключение может быть сделано только для тех госслужащих, у которых были отношения с гражданином КНР до введения запрета, отмечает агентство. Они могут подать заявку на разрешение, однако если она будет отклонена, то необходимо либо разорвать отношения, либо покинуть свою должность.

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