Венгрия выйдет из Международного уголовного суда — офис Орбана

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Венгрии приняло решение прекратить сотрудничество с Международным уголовным судом в Гааге. Об этом сообщил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

«Правительство решило выйти из Международного уголовного суда. Процедура расторжения соглашения в соответствии с конституционными и международно-правовыми рамками будет инициирована правительством в четверг», — процитировало его агентство MTI.