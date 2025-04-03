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НОВОСТИ

Венгрия выйдет из Международного уголовного суда — офис Орбана

13:05 03.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Венгрии приняло решение прекратить сотрудничество с Международным уголовным судом в Гааге. Об этом сообщил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

«Правительство решило выйти из Международного уголовного суда. Процедура расторжения соглашения в соответствии с конституционными и международно-правовыми рамками будет инициирована правительством в четверг», — процитировало его агентство MTI.

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