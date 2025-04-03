Шольц заявил, что не может представить себе арест Нетаньяху в Германии
13:32 03.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Исполняющий обязанности канцлера ФРГ Олаф Шольц заявил, что не может представить себе арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Германии, несмотря на действующий в отношении главы израильского кабмина ордер Международного уголовного суда (МУС).
«Я не могу себе представить, чтобы в Германии дело дошло до ареста», — сказал Шольц на совместной пресс-конференции с королем Иордании Абдаллой II в Берлине, отвечая на вопрос, может ли Нетаньяху после Венгрии посетить и ФРГ, не боясь задержания.
В четверг Нетаньяху прибыл в Будапешт, где в течение двух дней проведет переговоры со своим венгерским коллегой Виктором Орбаном. Это первый визит Нетаньяху в Европу с тех пор, как в ноябре прошлого года МУС в Гааге выдал ордер на его арест по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности на территории Палестины. Орбан назвал это решение «абсурдным и позорным». Он заверил израильского коллегу, что Венгрия не будет выполнять постановление суда.
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