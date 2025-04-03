0
0
0
НОВОСТИ

Шольц заявил, что не может представить себе арест Нетаньяху в Германии

13:32 03.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Исполняющий обязанности канцлера ФРГ Олаф Шольц заявил, что не может представить себе арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Германии, несмотря на действующий в отношении главы израильского кабмина ордер Международного уголовного суда (МУС).

«Я не могу себе представить, чтобы в Германии дело дошло до ареста», — сказал Шольц на совместной пресс-конференции с королем Иордании Абдаллой II в Берлине, отвечая на вопрос, может ли Нетаньяху после Венгрии посетить и ФРГ, не боясь задержания.

В четверг Нетаньяху прибыл в Будапешт, где в течение двух дней проведет переговоры со своим венгерским коллегой Виктором Орбаном. Это первый визит Нетаньяху в Европу с тех пор, как в ноябре прошлого года МУС в Гааге выдал ордер на его арест по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности на территории Палестины. Орбан назвал это решение «абсурдным и позорным». Он заверил израильского коллегу, что Венгрия не будет выполнять постановление суда.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:20 03.04.2025
Колокольцев отметил, что миграционная политика в РФ требует пересмотра подходов
0
99
13:05 03.04.2025
Венгрия выйдет из Международного уголовного суда — офис Орбана
0
130
13:00 03.04.2025
Счетная палата в мае начнет проверку деятельности ЦБ РФ
0
130
12:32 03.04.2025
Восстановленное в Саратове военное училище названо в честь погибшего генерала Кириллова
0
211
12:20 03.04.2025
Пошлины США против Швейцарии стали шоком для экономики конфедерации — NZZ
0
247
12:05 03.04.2025
Снижение ключевой ставки при высокой инфляции несет большие риски — Набиуллина
0
241
12:00 03.04.2025
США не вводили пошлины против РФ и еще трех стран из-за действующих санкций — Ливитт
0
243
11:32 03.04.2025
Более 60% французов считают, что демократия в стране неэффективна
0
281
11:20 03.04.2025
США запретили своим госслужащим в Китае вступать в романтические отношения с гражданами КНР — AP
0
301
11:05 03.04.2025
Страны ЕС хотят использовать структуры НАТО при развертывании миротворцев на Украине — FT
0
337

Возврат к списку