Шольц заявил, что не может представить себе арест Нетаньяху в Германии

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Исполняющий обязанности канцлера ФРГ Олаф Шольц заявил, что не может представить себе арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Германии, несмотря на действующий в отношении главы израильского кабмина ордер Международного уголовного суда (МУС).

«Я не могу себе представить, чтобы в Германии дело дошло до ареста», — сказал Шольц на совместной пресс-конференции с королем Иордании Абдаллой II в Берлине, отвечая на вопрос, может ли Нетаньяху после Венгрии посетить и ФРГ, не боясь задержания.

В четверг Нетаньяху прибыл в Будапешт, где в течение двух дней проведет переговоры со своим венгерским коллегой Виктором Орбаном. Это первый визит Нетаньяху в Европу с тех пор, как в ноябре прошлого года МУС в Гааге выдал ордер на его арест по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности на территории Палестины. Орбан назвал это решение «абсурдным и позорным». Он заверил израильского коллегу, что Венгрия не будет выполнять постановление суда.