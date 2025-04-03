15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина оказывает поддержку террористам в Сахале, является спонсором терроризма. Об этом заявил глава МИД Мали Абдулайе Диоп по итогам переговоров представителей Альянса государств Сахеля (АГС) с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«Эти террористы поддерживаются внешними акторами, региональными акторами, которые находятся в нашем регионе, которые помогают этим террористам, организовывают для них тыл, например, Украина», — сказал министр. «Украина является спонсором терроризма, это необходимо остановить», — подчеркнул Диоп.