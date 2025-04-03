Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE снижается почти на 6% на заявлении ОПЕК

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2025 года на лондонской бирже ICE снижается на 5,8%. Цена Brent опустилась ниже $71 впервые с 20 марта 2025 года, свидетельствуют данные торгов. Такая динамика отмечена на фоне заявления ОПЕК о том, что восемь стран ОПЕК+ ускорят рост добычи нефти в мае до 411 тыс. б/с вместо запланированных изначально 135 тыс. б/с.

По данным биржи на 14:23 мск, цена Brent снижалась на 4,9%, до $71,28 за баррель. К 14:43 мск фьючерс на Brent ускорил снижение и торговался на уровне $70,6 (-5,8%), а фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в мае 2025 года снизился на 6,11%, до $67,33 за баррель.

В это же время стоимость фьючерса на золото с поставкой в июне 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) снижалась на 1,82%, до $3 108,7 за тройскую унцию.