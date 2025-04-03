Макрон призвал французский бизнес воздержаться от дальнейших инвестиций в экономику США

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон потребовал от французских компаний воздержаться от инвестиций в американскую экономику до тех пор, пока ситуация с таможенными пошлинами не будет разрешена.

«Нужно воздержаться от дальнейших инвестиций в экономику США до тех пор, пока в ситуацию не будет внесена ясность», — сказал Макрон на совещании в Елисейском дворце с руководством правительства и ведущих компаний.