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Макрон призвал французский бизнес воздержаться от дальнейших инвестиций в экономику США

18:45 03.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон потребовал от французских компаний воздержаться от инвестиций в американскую экономику до тех пор, пока ситуация с таможенными пошлинами не будет разрешена.

«Нужно воздержаться от дальнейших инвестиций в экономику США до тех пор, пока в ситуацию не будет внесена ясность», — сказал Макрон на совещании в Елисейском дворце с руководством правительства и ведущих компаний.

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