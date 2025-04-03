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НОВОСТИ

Произошло боестолкновение между сирийской армией и израильскими военными в провинции Дераа

19:50 03.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Боестолкновение произошло между военнослужащими сирийской армии, подчиняющейся новым властям Сирии, и израильскими военными в провинции Дераа на юге Арабской Республики. Об этом сообщил иранский телеканал SNN со ссылкой на источники. Ранее ВВС Израиля нанесли масштабный авиаудар по военным аэродромам армии Арабской Республики. Как сообщил МИД переходного правительства Сирии, десятки мирных жителей и военнослужащих получили ранения.

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