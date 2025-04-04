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Израиль начал наземную операцию в Эш-Шуджаии на востоке города Газа

10:32 04.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о начале наземной операции в районе Эш-Шуджаия, расположенном на востоке города Газа в северной части одноименного сектора.

«В последние несколько часов войска Армии обороны Израиля начали проводить наземную операцию в районе Эш-Шуджаия на севере Газы с целью расширения зоны безопасности», — говорится в заявлении армейской пресс-службы.

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