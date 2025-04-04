Американские компании уже потеряли около $300 млрд прибыли после ухода из РФ — Дмитриев
11:05 04.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американские компании уже потеряли около $300 млрд потенциальной прибыли после ухода с российского рынка. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу Fox News.
«Я считаю, что мы наблюдаем следующую ситуацию: американские компании уже потеряли около 300 миллиардов долларов потенциальной прибыли из-за ухода с российского рынка. Санкции, возможно, будут смягчены, когда эти компании захотят вернуться и воспользоваться бизнес-возможностями в России. Однако в настоящее время Россия не выдвигает никаких предварительных условий и не требует конкретных послаблений в санкционной политике», — подчеркнул он.
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