Отношения союзников с США никогда не будут прежними из-за действий Трампа — МИД Канады
11:32 04.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что отношения Канады и стран Европейского союза с США никогда более не будут прежними из-за действий американского президента Дональда Трампа в сфере торговли.
«Мы понимаем, что отношения никогда уже не будут такими, как прежде. И это то, что я хочу сказать европейцам: отношения с США никогда не будут такими же. [Американцы] хотят решать вопросы по-другому, мы это понимаем. И поэтому мы будем стремиться к соглашению [с США] по торговле и по безопасности, одно не может быть изолировано от другого <…>. Мы понимаем, что Трамп уважает силу <…>. Мы считаем, что [контрмеры по пошлинам] — лучший путь к достижению хорошей сделки», — сказала министр на встрече глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в Брюсселе.
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