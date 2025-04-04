Четыре человека погибли в массовом ДТП с фурой в Саратовской области
12:32 04.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Два легковых автомобиля и фура столкнулись в Красноармейском районе Саратовской области. В результате произошло возгорание легковушек, погибли четыре человека, сообщил начальник управления региональной безопасности правительства области Юрий Юрин.
«По предварительным данным, в 10:10 (09:10 мск — прим. ТАСС) в службу „112“ поступило сообщение о том, что в Красноармейском районе вблизи села Каменка произошло столкновение двух легковых автомобилей и фуры с последующим возгоранием легковых автомобилей. В результате ДТП четыре человека погибли», — сообщил Юрин в своем телеграм-канале.
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