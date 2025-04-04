Рютте утверждает, что поток оружия и разведданных США на Украину «будет продолжаться»
17:00 04.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генсек НАТО Марк Рютте выступил с утверждением, что поток оружия и разведданных из США на Украину будет продолжаться, несмотря на то, что американская сторона не примет участия в заседании контактной группы по Украине 11 апреля в Брюсселе.
«Ничего не изменится. Поток помощи США и разведданных будет продолжаться», — сказал он на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран НАТО.
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