Президент Армении подписал закон о намерении республики вступить в ЕС

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон о начале процесса вступления республики в Европейский союз. Об этом сообщила пресс-служба президентского аппарата.

«Президент республики Ваагн Хачатурян 4 апреля подписал закон о начале процесса вступления Республики Армения в ЕС», — говорится в сообщении.