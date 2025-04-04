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НОВОСТИ

Президент Армении подписал закон о намерении республики вступить в ЕС

17:40 04.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон о начале процесса вступления республики в Европейский союз. Об этом сообщила пресс-служба президентского аппарата.

«Президент республики Ваагн Хачатурян 4 апреля подписал закон о начале процесса вступления Республики Армения в ЕС», — говорится в сообщении.

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