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НОВОСТИ

Некоторые члены "коалиции желающих" хотят выдвинуть Макрона в качестве переговорщика с РФ по Украине - СМИ

09:00 05.04.2025 Источник: Интерфакс

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен стать главным представителем Европы в переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным по украинском урегулированию, сообщает The Telegraph.

"Некоторые члены "коалиции желающих" настаивают на том, чтобы европейский лидер взял на себя руководство контактами с Россией в рамках усилий по поддержке Киева", - пишет издание.

Тем не менее, этот же источник на вопрос The Telegraph о том, настало ли время возобновить контакты с российским президентом, ответил, что "по-видимому, еще нет".

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