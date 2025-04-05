Некоторые члены "коалиции желающих" хотят выдвинуть Макрона в качестве переговорщика с РФ по Украине - СМИ
09:00 05.04.2025 Источник: Интерфакс
Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен стать главным представителем Европы в переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным по украинском урегулированию, сообщает The Telegraph.
"Некоторые члены "коалиции желающих" настаивают на том, чтобы европейский лидер взял на себя руководство контактами с Россией в рамках усилий по поддержке Киева", - пишет издание.
Тем не менее, этот же источник на вопрос The Telegraph о том, настало ли время возобновить контакты с российским президентом, ответил, что "по-видимому, еще нет".
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