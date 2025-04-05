Сделка по выделению активов TikTok в США была прервана из-за введенных Трампом пошлин - СМИ

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сделка по выделению активов социальной сети TikTok в США была прервана после заявления Китая о том, что он отклонит соглашение из-за введенных президентом США Дональдом Трампом ответных пошлин. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что ранее соглашение было одобрено китайской холдинговой интернет-компанией ByteDance, которой принадлежит TikTok, и правительством США.

По информации источников, сделка предусматривала переход операций TikTok к новой компании, базирующейся в США и принадлежащей преимущественно американским инвесторам.