Сделка по выделению активов TikTok в США была прервана из-за введенных Трампом пошлин - СМИ
09:20 05.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сделка по выделению активов социальной сети TikTok в США была прервана после заявления Китая о том, что он отклонит соглашение из-за введенных президентом США Дональдом Трампом ответных пошлин. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
Отмечается, что ранее соглашение было одобрено китайской холдинговой интернет-компанией ByteDance, которой принадлежит TikTok, и правительством США.
По информации источников, сделка предусматривала переход операций TikTok к новой компании, базирующейся в США и принадлежащей преимущественно американским инвесторам.
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