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Шквалистый ветер в Иркутской области привел к задержке пассажирских поездов

19:23 05.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четыре пассажирских поезда в Иркутской области задержаны из-за шквалистого ветра. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги.

«В связи с погодными условиями и шквалистым ветром на Восточно-Сибирской железной дороге задерживаются пассажирские поезда № 148 Тайшет — Иркутск (+2 часа 12 минут), № 92 Москва — Северобайкальск (+3 часа 20 минут), а также пригородные поезда № 6404 Тайшет — Нижнеудинск (+2 часа 38 минут) и № 6403 Нижнеудинск — Тайшет (+2 часа 28 минут)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Восточно-Сибирская железная дорога принимает необходимые меры для сокращения отставания и ввода поездов в график.

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