У мошенников появилась схема хищения денег посредством несуществующего долга за ЖКХ
09:15 06.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мошенники для хищения денег и получения доступа к персональным данным могут использовать схему с несуществующими долгами за коммунальные услуги, которые предлагается оплатить по поддельным QR-кодам. Об этом ТАСС сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.
Так, злоумышленники раскладывают в почтовые ящики квитанции, в которых указывают на наличие задолженности по платежам. В квитанции указан поддельный QR-код для оплаты. Если поверить написанному в квитанции и оплатить якобы существующий долг с использованием указанного QR-кода, то деньги поступят на счет мошенников.
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