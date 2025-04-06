У мошенников появилась схема хищения денег посредством несуществующего долга за ЖКХ

09:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мошенники для хищения денег и получения доступа к персональным данным могут использовать схему с несуществующими долгами за коммунальные услуги, которые предлагается оплатить по поддельным QR-кодам. Об этом ТАСС сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

Так, злоумышленники раскладывают в почтовые ящики квитанции, в которых указывают на наличие задолженности по платежам. В квитанции указан поддельный QR-код для оплаты. Если поверить написанному в квитанции и оплатить якобы существующий долг с использованием указанного QR-кода, то деньги поступят на счет мошенников.