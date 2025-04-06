0
0
179
НОВОСТИ

У мошенников появилась схема хищения денег посредством несуществующего долга за ЖКХ

09:15 06.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мошенники для хищения денег и получения доступа к персональным данным могут использовать схему с несуществующими долгами за коммунальные услуги, которые предлагается оплатить по поддельным QR-кодам. Об этом ТАСС сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

Так, злоумышленники раскладывают в почтовые ящики квитанции, в которых указывают на наличие задолженности по платежам. В квитанции указан поддельный QR-код для оплаты. Если поверить написанному в квитанции и оплатить якобы существующий долг с использованием указанного QR-кода, то деньги поступят на счет мошенников.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:20 06.04.2025
В США мощные ливни привели к наводнениям в центре страны. Есть жертвы и разрушения - CNN
0
215
09:10 06.04.2025
Ситуация с пошлинами стала стратегическим подарком для Си Цзиньпина - WSJ
0
254
09:00 06.04.2025
Высокопоставленные военные из Франции и Британии посетили Киев
0
254
21:00 05.04.2025
Политика Трампа обойдется Франции более чем в 0,5% ВВП - Байру
0
1168
19:23 05.04.2025
Шквалистый ветер в Иркутской области привел к задержке пассажирских поездов
0
1046
17:30 05.04.2025
Глава Минфина США рассказал, как Зеленский сорвал в Белом доме сделку по ресурсам
0
1561
17:10 05.04.2025
Гонконг выступил против пошлин, введенных США, но принимать ответные меры не будет
0
1363
16:30 05.04.2025
Евродепутат опасается, что «старая Америка больше не вернется. Мы живем в новом миропорядке»
0
1430
15:16 05.04.2025
Киев увеличил атаки на энергообъекты РФ вопреки заявлениям Зеленского – МО РФ
0
1454
14:00 05.04.2025
В ночь на воскресенье 6 апреля в Москве и области ожидается снег и усиление ветра - синоптики
0
1355

Возврат к списку