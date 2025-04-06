Папа Римский Франциск неожиданно появился на публике впервые после выписки из больницы 23 марта

13:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Папа Римский Франциск выехал на инвалидной коляске после мессы, посвященной страдающим и болеющим, на площадь Святого Петра в Ватикане. Прямую трансляцию вел портал Vatican News.

Это первое и неожиданное появление Франциска перед верующими после того как 23 марта его выписали из больницы, где он провел почти 40 дней с диагнозом двустороннее воспаление легких. Немного окрепшим голосом понтифик поприветствовал собравшихся на площади. Месса прошла в рамках отмечаемого Римско-католической церковью Юбилейного года христианства.

88-летнему Франциску был предписан покой в течение двух месяцев, все мероприятия с его участием отменены.