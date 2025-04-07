0
0
174
НОВОСТИ

ЕС хочет ответить на пошлины США с позиции силы — Politico

10:05 07.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз хочет дать ответ на введенные администрацией президента США Дональда Трампа пошлины в размере 20% с позиции силы. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на дипломатов.

«Все участники обсуждений считают, что нам не обязательно реагировать немедленно, но обязательно — с позиции силы», — рассказал собеседник издания. По словам источников в ЕС, Брюссель «ненавидит пошлины» и хотел бы избежать эскалации торговых отношений с Вашингтоном, однако большинство стран сообщества убеждены в том, что «нужно что-то сделать, чтобы привлечь внимание Трампа». «Это классический случай общения со школьным задирой — его необходимо щелкнуть по носу», — считает европейский дипломат.

Собеседники Politico полагают, что главы МИД стран ЕС на встрече в Люксембурге, которая пройдет в понедельник, обсудят стратегию нанесения ответного удара и секторы американской промышленности, которые Европа хочет обложить пошлинами.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:32 07.04.2025
Мошенники стали похищать деньги через расклеенные на подъездах домов QR-коды — МВД
0
98
10:20 07.04.2025
Пошлины Трампа серьезно ударят по возобновляемой энергетике в США — FT
0
122
10:00 07.04.2025
Беспилотник упал на ж/д пути на Кубани, повреждены полотно и контактная сеть
0
158
09:32 07.04.2025
79% сторонников республиканцев против помощи США Киеву - опрос
0
209
09:20 07.04.2025
РКН предупредил о возможном ограничении работы ряда зарубежных провайдеров хостинга в РФ
0
240
09:05 07.04.2025
Цена нефти Brent на ICE опустилась ниже $64 за баррель
0
297
09:00 07.04.2025
За ночь над регионами РФ сбиты 19 украинских БПЛА
0
276
21:00 06.04.2025
Минторг США: Отсрочек введения пошлин не будет
0
1007
20:30 06.04.2025
Против хуситов в Йемене планируется сухопутная операция - СМИ
0
1040
20:15 06.04.2025
Turkish Airlines и EgyptAir заявили о временном прекращении полетов в международный аэропорт столицы Сомали
0
1047

Возврат к списку