ЕС хочет ответить на пошлины США с позиции силы — Politico
10:05 07.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз хочет дать ответ на введенные администрацией президента США Дональда Трампа пошлины в размере 20% с позиции силы. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на дипломатов.
«Все участники обсуждений считают, что нам не обязательно реагировать немедленно, но обязательно — с позиции силы», — рассказал собеседник издания. По словам источников в ЕС, Брюссель «ненавидит пошлины» и хотел бы избежать эскалации торговых отношений с Вашингтоном, однако большинство стран сообщества убеждены в том, что «нужно что-то сделать, чтобы привлечь внимание Трампа». «Это классический случай общения со школьным задирой — его необходимо щелкнуть по носу», — считает европейский дипломат.
Собеседники Politico полагают, что главы МИД стран ЕС на встрече в Люксембурге, которая пройдет в понедельник, обсудят стратегию нанесения ответного удара и секторы американской промышленности, которые Европа хочет обложить пошлинами.
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