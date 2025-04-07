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Еврокомиссия провалила экономическую политику ЕС — Сийярто

12:05 07.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия провалила экономическую политику Евросоюза, не сумев урегулировать торговый спор с США, и должна нести за это ответственность. Такое мнение выразил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, направляясь на министерскую встречу ЕС по торговле в Люксембург.

Он считает, что «неумелая экономическая политика Брюсселя в последние годы значительно снизила конкурентоспособность ЕС». «Брюссель поставил европейские компании в трудное положение совершенно ненужной и чрезмерной политизацией экономических вопросов», — написал глава МИД на своей странице в соцсети.

Теперь «Еврокомиссия не смогла наладить нормальное таможенное сотрудничество с США», продолжил Сийярто. Он полагает, что «формула была несложной: надо было снизить [в ЕС] тарифы на продукцию автопрома, который составляет основу двух континентальных экономик, и тогда все могли бы получить выгоду».

«Однако Еврокомиссия провалила и это. Сегодня на Совете ЕС кто-то должен ответить на вопрос: как такое (опять) произошло?» — написал венгерский министр.

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