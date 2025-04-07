Администрация Трампа уволила представителя США в Военном комитете НАТО

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента США Дональда Трампа уволила с занимаемой должности представителя страны в Военном комитете НАТО вице-адмирала Шошану Чэтфилд. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило агентство Reuters.

Соответствующую информацию ему подтвердили в конфиденциальном разговоре три собеседника. В то же время Пентагон пока не прокомментировал агентству эти сведения.

Как отметили источники, союзники США по НАТО уже получили уведомление о том, что Чэтфилд покинула свой пост.