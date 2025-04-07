0
0
122
НОВОСТИ

Администрация Трампа уволила представителя США в Военном комитете НАТО

22:00 07.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента США Дональда Трампа уволила с занимаемой должности представителя страны в Военном комитете НАТО вице-адмирала Шошану Чэтфилд. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило агентство Reuters.

Соответствующую информацию ему подтвердили в конфиденциальном разговоре три собеседника. В то же время Пентагон пока не прокомментировал агентству эти сведения.

Как отметили источники, союзники США по НАТО уже получили уведомление о том, что Чэтфилд покинула свой пост.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:40 07.04.2025
Трамп сообщил о прямых переговорах с Ираном по атому
0
107
21:20 07.04.2025
Йеменские хуситы заявили об атаке на два американских эсминца в Красном море
0
259
20:40 07.04.2025
Путин поблагодарил Лукашенко за пресечение ввоза партии взрывчатки на границе с Польшей
0
320
20:00 07.04.2025
Более 80% россиян старше 12 лет регулярно пользуются интернетом — Григоренко
0
367
19:20 07.04.2025
Украине грозит переход на почасовую подачу тепла, если МВФ не выделит Киеву деньги на газ
0
442
18:40 07.04.2025
Ученик напал на школьницу в Новом Уренгое и ранил охранника, пытавшегося пресечь конфликт
0
544
18:00 07.04.2025
Власти КНР наказали 2 тыс. человек за хищение средств на питание в школах Шаньси
0
557
17:32 07.04.2025
Стармер назвал американские пошлины вызовом для британской и глобальной экономики
0
590
17:12 07.04.2025
Американские тарифы затрагивают свыше 70% всего экспорта ЕС в США
0
652
17:00 07.04.2025
В Грузии запретят получать иностранные гранты без согласия правительства
0
594

Возврат к списку