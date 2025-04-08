США не удовлетворены нынешней ситуацией вокруг Украины — Трамп
09:05 08.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия, США и Украина, возможно, приближаются к договоренностям, однако Вашингтон не удовлетворен нынешней ситуацией. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
«Мы встречаемся с Россией, мы встречаемся с Украиной. И мы как будто приближаемся [к договоренностям]. Однако мне не нравятся все бомбардировки последней недели или около того. Это ужасно», — сказал глава вашингтонской администрации на встрече с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.
«Не знаю, что происходит. Эта ситуация нехороша», — добавил американский лидер, не вдаваясь в детали.
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