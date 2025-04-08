Израиль должен «более ответственно» проводить свою внешнюю политику — глава МИД Турции

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль должен проводить свою внешнюю политику в регионе «с большей ответственностью», выбранный им вектор не принесет стабильности еврейскому государству. Такое мнение выразил глава МИД Турции Хакан Фидан в беседе с иракским телеканалом UTV.

«Израилю нужно вести себя более ответственно в вопросах внешней политики. Выбранная им стратегия — в частности, оккупация — никогда не принесет ему безопасности и будет иметь негативные последствия. Возможно, реализуемые им провокации решат некоторые тактические вопросы, однако ущерб на стратегическом уровне от них будет гораздо серьезнее», — предупредил он, комментируя текущую ситуацию на сирийско-израильской границе.

По оценке Фидана, в настоящий момент в Израиле есть два основных политических направления: сторонники первого стремится к тому, чтобы выстраивать отношения со странами региона «на основе взаимоуважения», а второго — к поддержанию безопасности еврейского государства путем ослабления его соседей. Именно к последнему течению принадлежит действующий премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, убежден глава турецкого МИД. «Мы уже не раз видели применение подобной тактики, и никогда она еще не служила на пользу ни самому Израилю, ни всему региону, но зато провоцировала множество проблем», — подчеркнул Фидан.