Более 1,5 тыс. человек казнили в мире в 2024 году — Amnesty International

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 1,5 тыс. человек были казнены в мире в прошлом году, что стало самым большим показателем за последние девять лет. Об этом говорится в опубликованном ежегодном докладе правозащитной организации Amnesty International («Международная амнистия») о применении этого вида наказания в мире.

«В 2024 году были зафиксированы 1 518 казней, это максимальное количество с 2015 года (когда казнили как минимум 1 634 человека), причем большинство из них были проведены на Ближнем Востоке», — говорится в докладе. В подсчеты не включены тысячи людей, которые, как предполагают в НПО, были казнены в Китае, а также в Афганистане, Вьетнаме и КНДР. Отсутствуют в исследовании данные и по ситуации в Палестине и Сирии из-за вооруженных конфликтов на их территории.

Как отмечается в документе, наибольшую ответственность за рост количества казней в мире несут три страны: Иран, Ирак и Саудовская Аравия. В общей сложности на долю этих трех государств пришлось 1 380 казней. Ирак увеличил число казней почти в 4 раза по сравнению с прошлым годом (с 16 до 63), Саудовская Аравия — в 2 раза (с 172 до 345), а в Иране казнили на 119 человек больше (с 853 до 972), что составило 64% от всех зафиксированных казней.

Если учитывать все государства, в том числе те, где подобная информация является государственной тайной, то пятью странами с самым большим количеством зафиксированных казней в 2024 году стали Китай, Иран, Саудовская Аравия, Ирак (63) и Йемен (38). В первую десятку также вошли Сомали (34), США (25), Египет (13), Сингапур (9), Кувейт (6). Три казни зафиксированы в Омане.

Более 40% казней в 2024 году были приведены в исполнение за преступления, связанные с наркотиками.

Как отметили в Amnesty International, несмотря на рост числа смертных казней, они проводились только в 15 странах. Это рекордно низкий показатель уже второй год подряд. К настоящему времени 113 стран полностью отменили смертную казнь. В 145 странах она отменена законодательно или на практике.