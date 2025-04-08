Более 1,5 тыс. человек казнили в мире в 2024 году — Amnesty International
10:20 08.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Свыше 1,5 тыс. человек были казнены в мире в прошлом году, что стало самым большим показателем за последние девять лет. Об этом говорится в опубликованном ежегодном докладе правозащитной организации Amnesty International («Международная амнистия») о применении этого вида наказания в мире.
«В 2024 году были зафиксированы 1 518 казней, это максимальное количество с 2015 года (когда казнили как минимум 1 634 человека), причем большинство из них были проведены на Ближнем Востоке», — говорится в докладе. В подсчеты не включены тысячи людей, которые, как предполагают в НПО, были казнены в Китае, а также в Афганистане, Вьетнаме и КНДР. Отсутствуют в исследовании данные и по ситуации в Палестине и Сирии из-за вооруженных конфликтов на их территории.
Как отмечается в документе, наибольшую ответственность за рост количества казней в мире несут три страны: Иран, Ирак и Саудовская Аравия. В общей сложности на долю этих трех государств пришлось 1 380 казней. Ирак увеличил число казней почти в 4 раза по сравнению с прошлым годом (с 16 до 63), Саудовская Аравия — в 2 раза (с 172 до 345), а в Иране казнили на 119 человек больше (с 853 до 972), что составило 64% от всех зафиксированных казней.
Если учитывать все государства, в том числе те, где подобная информация является государственной тайной, то пятью странами с самым большим количеством зафиксированных казней в 2024 году стали Китай, Иран, Саудовская Аравия, Ирак (63) и Йемен (38). В первую десятку также вошли Сомали (34), США (25), Египет (13), Сингапур (9), Кувейт (6). Три казни зафиксированы в Омане.
Более 40% казней в 2024 году были приведены в исполнение за преступления, связанные с наркотиками.
Как отметили в Amnesty International, несмотря на рост числа смертных казней, они проводились только в 15 странах. Это рекордно низкий показатель уже второй год подряд. К настоящему времени 113 стран полностью отменили смертную казнь. В 145 странах она отменена законодательно или на практике.
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