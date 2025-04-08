Мировые запасы урана могут иссякнуть к 2080 году — доклад
11:32 08.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Существующие запасы урана при стремительном развитии атомной энергетики могут быть исчерпаны к 2080 году, если не будут приняты срочные меры по наращиванию добычи и разведки этого элемента. Об этом сообщается в совместном докладе Агентства по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития (АЯЭ ОЭСР) и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
По их данным, Россия по состоянию на 2024 год обладает шестыми по величине запасами урана в мире. Первую строчку в списке занимает Казахстан, за ним идут Канада, Намибия, Австралия и Узбекистан. На начало 2023 года разведанные и извлекаемые мировые запасы урана составляли порядка 8 млн тонн, при этом сохраняется значительный потенциал для обнаружения новых залежей, говорится в докладе.
В России с середины XX века открыты более 100 месторождений урана, отмечают в АЯЭ ОЭСР и МАГАТЭ. Больше всего запасов расположено в Стрельцовском рудном поле в Забайкальском крае, Витимском урановорудном районе в Бурятии, Эльконском урановорудном районе в Якутии и Зауральском урановорудном районе (Далматовское, Хохловское и Добровольное месторождения в Курганской области).
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