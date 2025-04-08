Минобороны Украины уже начало тратить деньги, заложенные на конец года — СМИ

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минобороны Украины уже перевыполняет план по расходам и начало использовать для закупки боеприпасов и вооружения средства, предусмотренные на выплату денежного довольствия военнослужащих в октябре–декабре. Об этом сообщило местное издание «Экономическая правда».

По его информации, пока заложенный на год бюджет ведомства не исчерпан, но Минобороны уже истратило порядка 200 млрд гривен ($4,9 млрд по курсу Нацбанка Украины), запланированных на расходы в конце года. Большая часть этих денег пошла на закупки снарядов, дронов и вооружения на фоне нестабильной ситуации с помощью союзников и позицией США. Теперь, отмечает издание, если Минфину не удастся найти дополнительные средства, в последние 3-4 месяца года государство не сможет выплачивать довольствие военнослужащим, так как эти деньги уже потрачены.

«Экономическая правда» напоминает, что в прошлом году для покрытия дополнительных военных расходов пришлось пойти на беспрецедентное повышение налогов. В текущем году на оборонный сектор в бюджете заложено 1,568 трлн гривен ($38 млрд). Однако, по информации источников издания в правительстве, повышение налогов в этот раз не планируется.

Минобороны не стало комментировать изданию информацию о своих расходах. В то же время Министерство финансов Украины заявило, что финансирование ВСУ является для него «безоговорочным приоритетом». В ведомстве утверждают, что средства на выплаты военнослужащим заложены в бюджет на 2025 год, однако никак не комментируют информацию о текущем перерасходе.

В Киеве уже неоднократно признавали, что Украина самостоятельно может обеспечивать только военные расходы. Все остальные статьи бюджета финансируются за счет зарубежной помощи. Однако в последние годы Верховной раде приходилось в середине года корректировать оборонный бюджет в сторону увеличения. Западные партнеры настойчиво рекомендуют Киеву изыскивать больше источников для повышения способности к самофинансированию. Как отмечал бывший украинский премьер-министр (2010-2014) Николай Азаров, без западного кредитования Украина перестанет существовать как государство.