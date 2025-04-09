Силы ПВО РФ отразили атаку БПЛА на военный аэродром в Оренбургской области

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы противовоздушной обороны отразили атаку БПЛА самолетного типа на военный аэродром в Оренбургской области. Об этом сообщил врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев в своем телеграм-канале.

«Сегодня силы ПВО РФ отразили атаку БПЛА самолетного типа на военный аэродром в Оренбургской области. Жертв и разрушений нет», — сказано в сообщении.