0
0
215
НОВОСТИ

Силы ПВО РФ отразили атаку БПЛА на военный аэродром в Оренбургской области

09:05 09.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы противовоздушной обороны отразили атаку БПЛА самолетного типа на военный аэродром в Оренбургской области. Об этом сообщил врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев в своем телеграм-канале.

«Сегодня силы ПВО РФ отразили атаку БПЛА самолетного типа на военный аэродром в Оренбургской области. Жертв и разрушений нет», — сказано в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

10:20 09.04.2025
Госдеп США оценил Сальвадор как более безопасную страну, чем Франция и ФРГ
0
37
10:05 09.04.2025
На курском направлении из наемников были преимущественно грузины и колумбийцы — силовики
0
84
10:00 09.04.2025
Михаил Ефремов покинул территорию ИК-4 в Алексеевке Белгородской области
0
104
09:32 09.04.2025
Армия РФ, прорвав оборону ВСУ у Торского в ДНР, продвинулась более, чем на 2 км — Марочко
0
189
09:20 09.04.2025
ЕС введет 25% пошлины на американский экспорт для удара по «красным штатам» США — Politico
0
204
09:00 09.04.2025
За ночь над регионами РФ сбиты 158 украинских БПЛА
0
198
22:40 08.04.2025
Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже $62 за баррель
0
910
22:00 08.04.2025
США подняли пошлины на импорт из КНР до уровня 104%
0
943
21:20 08.04.2025
За период кризиса на Украине Европа заказала у США вооружений на $265 млрд — НАТО
0
978
20:40 08.04.2025
Суд в Сочи оставил без изменений приговор Никите Журавелю
0
993

Возврат к списку