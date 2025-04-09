ЕС введет 25% пошлины на американский экспорт для удара по «красным штатам» США — Politico

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия (ЕК) рассматривает возможность введения пошлин до 25% на широкий спектр экспортных товаров из США стоимостью около 22,1 млрд евро на основе импорта ЕС в 2024 году. Они затронут прежде всего продукцию, в частности грузовики, сигареты и мороженное, из американских «красных штатов», избиратели которых голосовали преимущественно за Республиканскую партию, сообщила газета Politico.

В него включены, по данным издания, ознакомившегося со служебным документом ЕК, «cельскохозяйственные и промышленные товары, такие как соя, мясо, табак, железо, сталь и алюминий, с целью нанесения удара по американским секторам, в наибольшей степени зависящим от трансатлантического экспорта». В целом пошлины ЕС должны затронуть экспорт «из красных штатов» на сумму до $13,5 млрд.

Инициаторы подобных пошлин, как отмечается в публикации, проявили «нестандартный подход в стремлении ударить по США так, чтобы нанести наибольший ущерб» заокеанской державе.