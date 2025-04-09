Армия РФ, прорвав оборону ВСУ у Торского в ДНР, продвинулась более, чем на 2 км — Марочко
09:32 09.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские бойцы в ходе активных боевых действий прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Торского Донецкой Народной Республики и продвинулись более, чем на 2 км к населенному пункту. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«В ходе активных боевых действий нашим войскам удалось прорвать оборону противника северо-восточнее Торского и продвинуться более, чем на 2 км к населенному пункту. На данный момент идет закрепление как на северных, так и на восточных окраинах Торского», — сказал он.
Новости
- 10:20 09.04.2025
- Госдеп США оценил Сальвадор как более безопасную страну, чем Франция и ФРГ
- 10:05 09.04.2025
- На курском направлении из наемников были преимущественно грузины и колумбийцы — силовики
- 10:00 09.04.2025
- Михаил Ефремов покинул территорию ИК-4 в Алексеевке Белгородской области
- 09:20 09.04.2025
- ЕС введет 25% пошлины на американский экспорт для удара по «красным штатам» США — Politico
- 09:05 09.04.2025
- Силы ПВО РФ отразили атаку БПЛА на военный аэродром в Оренбургской области
- 09:00 09.04.2025
- За ночь над регионами РФ сбиты 158 украинских БПЛА
- 22:40 08.04.2025
- Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже $62 за баррель
- 22:00 08.04.2025
- США подняли пошлины на импорт из КНР до уровня 104%
- 21:20 08.04.2025
- За период кризиса на Украине Европа заказала у США вооружений на $265 млрд — НАТО
- 20:40 08.04.2025
- Суд в Сочи оставил без изменений приговор Никите Журавелю
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать