Армия РФ, прорвав оборону ВСУ у Торского в ДНР, продвинулась более, чем на 2 км — Марочко

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские бойцы в ходе активных боевых действий прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Торского Донецкой Народной Республики и продвинулись более, чем на 2 км к населенному пункту. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«В ходе активных боевых действий нашим войскам удалось прорвать оборону противника северо-восточнее Торского и продвинуться более, чем на 2 км к населенному пункту. На данный момент идет закрепление как на северных, так и на восточных окраинах Торского», — сказал он.