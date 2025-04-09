Госдеп США оценил Сальвадор как более безопасную страну, чем Франция и ФРГ
10:20 09.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Государственный департамент США обновил рекомендации для выезжающих за рубеж американцев, Сальвадор теперь считается более безопасной страной для визитов, чем ряд европейских стран, включая Великобританию, Германию и Францию.
Согласно обновленной информации на сайте Госдепа, Сальвадор теперь относится к стране первой категории, то есть американцам рекомендуется «соблюдать обычные меры предосторожности». «Принимайте обычные меры предосторожности в Сальвадоре. Активность преступных группировок снизилась за последние три года. Это привело к падению числа насильственных преступлений и убийств», — говорится в обновленной рекомендации.
При этом сразу 8 крупных стран Европы — Бельгия, Великобритания, Германия, Испания, Италия, Нидерланды, Франция, Швеция — относятся ко второй категории, то есть находящимся там гражданам США рекомендуется «проявлять повышенные меры безопасности». Во всех этих странах причиной для такой рекомендации называется угроза терактов.
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