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НОВОСТИ

Телекоммуникационный рынок РФ за последние годы вырос на 8,8% — Шадаев

11:00 09.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рынок телекоммуникаций России за последние несколько лет вырос на 8,8%. Об этом в ходе конференции «Телеком и технологии 2025» сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

«По нашим оценкам, можно отфиксировать, что рынок [телекома] у нас вырос. За последние годы, наверное, это самый значимый рост. В целом в 8,8% оцениваем рост», — сказал министр.

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