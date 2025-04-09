ХАМАС считает предложения по прекращению огня в Газе неполноценными
11:20 09.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Палестинское движение ХАМАС полагает, что имеющиеся предложения, направленные на достижение режима прекращения огня в секторе Газа между радикалами и израильской стороной, не могут считаться полноценными. Об этом заявил член политбюро ХАМАС Хусам Бадран.
«Идеи и предложения, которые выдвинуты в настоящее время по вопросу о прекращении огня в Газе, неполноценны», — цитирует его близкое к ХАМАС информационное агентство Maan. По утверждению Бадрана, радикальное движение «заинтересовано в возвращении к договору [с Израилем] о прекращении огня, однако до сих пор от посредников не поступало никакой новой инициативы». Он также заверил, что ХАМАС «открыто к подобным предложениям».
Член политбюро радикального движения выступил с осуждением США, которые, по его словам, «не являются нейтральным посредником, а поддерживают Израиль и отказываются от переговоров [с ХАМАС]».
НОВОСТИ
- 12:00 09.04.2025
- Китай не смирится с американской политикой травли, почва для диалога отсутствует — МИД
- 11:32 09.04.2025
- США не смогут победить Китай в торговой войне — CNN
- 11:05 09.04.2025
- Китай не посылал военнослужащих для участия в украинском конфликте — МИД
- 11:00 09.04.2025
- Телекоммуникационный рынок РФ за последние годы вырос на 8,8% — Шадаев
- 10:32 09.04.2025
- Власти Эстонии не вправе определять юрисдикцию Пюхтицкого монастыря — настоятельница
- 10:20 09.04.2025
- Госдеп США оценил Сальвадор как более безопасную страну, чем Франция и ФРГ
- 10:05 09.04.2025
- На курском направлении из наемников были преимущественно грузины и колумбийцы — силовики
- 10:00 09.04.2025
- Михаил Ефремов покинул территорию ИК-4 в Алексеевке Белгородской области
- 09:32 09.04.2025
- Армия РФ, прорвав оборону ВСУ у Торского в ДНР, продвинулась более, чем на 2 км — Марочко
- 09:20 09.04.2025
- ЕС введет 25% пошлины на американский экспорт для удара по «красным штатам» США — Politico
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать