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ХАМАС считает предложения по прекращению огня в Газе неполноценными

11:20 09.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Палестинское движение ХАМАС полагает, что имеющиеся предложения, направленные на достижение режима прекращения огня в секторе Газа между радикалами и израильской стороной, не могут считаться полноценными. Об этом заявил член политбюро ХАМАС Хусам Бадран.

«Идеи и предложения, которые выдвинуты в настоящее время по вопросу о прекращении огня в Газе, неполноценны», — цитирует его близкое к ХАМАС информационное агентство Maan. По утверждению Бадрана, радикальное движение «заинтересовано в возвращении к договору [с Израилем] о прекращении огня, однако до сих пор от посредников не поступало никакой новой инициативы». Он также заверил, что ХАМАС «открыто к подобным предложениям».

Член политбюро радикального движения выступил с осуждением США, которые, по его словам, «не являются нейтральным посредником, а поддерживают Израиль и отказываются от переговоров [с ХАМАС]».

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