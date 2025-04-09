Рост экономики РФ в этом году продолжится умеренными темпами — Набиуллина

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рост экономики РФ в этом году продолжится, но более умеренными темпами. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

«Хотя с 2023 года звучат опасения, что повышение ключевой ставки подорвет экономический рост, придет к рецессии, к стагфляции, к массовым банкротствам и далее по списку. До сих пор эти опасения не подтвердились. И ключевая ставка выполняет ту роль, которая отведена Банку России законодательством. Она защищает устойчивость рубля через поддержание ценовой стабильности, поддерживает реальные доходы граждан и создает условия для сбалансированного экономического роста. И наш прогноз, и прогноз правительства предполагают, что и в этом году рост экономики продолжится, пусть и более умеренным темпом», — сказала она.