0
0
146
НОВОСТИ

США лишат поддержки ряд стран, где изначально не планировали прекращать помощь — NYT

10:00 10.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента США Дональда Трампа сократила программы помощи для нескольких стран, где изначально обещала сохранить поддержку. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на списки, предоставленные чиновникам и сотрудникам гуманитарных организаций.

Согласно этим перечням, США прекратят финансирование программ в Афганистане, Иордании, Йемене, Ираке, Республике Конго, Ливане, Мадагаскаре, Мали, Нигере, Нигерии, Сирии, Сомали, Чаде и Эквадоре. Агентство Reuters со ссылкой на источники 9 апреля сообщило, что позднее Белый дом принял решение восстановить выплаты в рамках Всемирной продовольственной программы (ВПП) в Ливане, Сирии, Сомали, Иордании, Ираке и Эквадоре.

По оценкам ВПП, сильнее всего отказ Вашингтона от предоставления помощи отразится на Афганистане, где порядка 2 млн. человек, включая 400 тыс. детей, зависят от поставок пищи. Пострадает и население Йемена, где питание в рамках гуманитарных программ получают 2,4 млн человек.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:32 10.04.2025
Система ПРО США Golden Dome будет учитывать угрозы от гиперзвукового оружия — генерал
0
76
10:20 10.04.2025
Более 30 тыс. гаитян покинули свои дома из-за разгула насилия — ООН
0
104
10:05 10.04.2025
США уничтожили Украину, в будущем ее заселят выходцы из стран третьего мира — Карлсон
0
145
09:32 10.04.2025
США готовы к укомплектации посольства в РФ для выдачи виз россиянам — источник
0
187
09:20 10.04.2025
США проиграли РФ в конфликте на Украине, переоценив свои силы — Карлсон
0
259
09:05 10.04.2025
Трамп допустил сокращение численности войск США в Европе
0
245
09:00 10.04.2025
За ночь над регионами РФ сбиты 42 украинских БПЛА
0
236
22:10 09.04.2025
Сделка по американским активам TikTok снята с повестки дня в обозримом будущем - Fox Business
0
918
21:46 09.04.2025
Министр финансов США не считает, что идет торговая война с Китаем
0
902
21:10 09.04.2025
Решение о присутствии войск США в Европе будет приниматься с учетом переговоров с РФ по Украине - Пентагон
0
974

Возврат к списку