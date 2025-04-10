США лишат поддержки ряд стран, где изначально не планировали прекращать помощь — NYT

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента США Дональда Трампа сократила программы помощи для нескольких стран, где изначально обещала сохранить поддержку. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на списки, предоставленные чиновникам и сотрудникам гуманитарных организаций.

Согласно этим перечням, США прекратят финансирование программ в Афганистане, Иордании, Йемене, Ираке, Республике Конго, Ливане, Мадагаскаре, Мали, Нигере, Нигерии, Сирии, Сомали, Чаде и Эквадоре. Агентство Reuters со ссылкой на источники 9 апреля сообщило, что позднее Белый дом принял решение восстановить выплаты в рамках Всемирной продовольственной программы (ВПП) в Ливане, Сирии, Сомали, Иордании, Ираке и Эквадоре.

По оценкам ВПП, сильнее всего отказ Вашингтона от предоставления помощи отразится на Афганистане, где порядка 2 млн. человек, включая 400 тыс. детей, зависят от поставок пищи. Пострадает и население Йемена, где питание в рамках гуманитарных программ получают 2,4 млн человек.