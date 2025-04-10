Все имущество ЭПХЦ перейдет Эстонии в случае ликвидации церкви, заявил экс-глава МВД

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все имущество находящейся в юрисдикции Московского патриархата Эстонской православной христианской церкви (ЭПХЦ) в случае ее ликвидации перейдет в собственность Эстонии. Об этом заявил экс-глава эстонского МВД и лидер социал-демократов в Рийгикогу (парламенте) Лаури Ляэнеметс.

«Если суд примет решение о прекращении деятельности церкви или прихода, организация будет удалена из регистра <…>. Самой церкви как юридического лица больше не будет. Более того, если церковь будет ликвидирована, все ее имущество перейдет государству, а уже государство будет решать, что с этим делать», — отметил он.

Ранее эстонский парламент большинством голосов принял в окончательном чтении поправки к законодательству, которые фактически могут привести к запрету ЭПХЦ в стране. Новая версия закона о церквях и приходах обязывает ЭПХЦ изменить свой устав, выйдя из подчинения Московского патриархата. В противном случае через два месяца МВД Эстонии сможет подать в суд для ликвидации православных приходов как юридических лиц.